Израиль готов получать прибыль от искусственного острова у берегов Сектора Газа

Проект строительства искусственного острова у берегов Cектора Газа разработало правительство Израиля.

Проект рассматривался в течение многих месяцев и получил одобрение со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Главная его цель - улучшение качества жизни палестинцев в Cекторе Газа: планируется, что остров станет новым транзитным пунктом для поставки товаров на палестинские территории.

"Мы уже строили модели острова, и многие предприниматели заинтересовались проектом, они готовы инвестировать миллиарды и получать прибыль", - заявил министр транспорта страны Исраэль Кац в эфире Израильского армейского радио.

По словам министра, остров должен будет находиться под международным контролем, по меньшей мере, в течение 100 лет, чтобы гарантировать безопасность Израиля.