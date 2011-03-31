Израиль готов получать прибыль от искусственного острова у берегов Сектора Газа
31 марта 2011, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Проект строительства искусственного острова у берегов Cектора Газа разработало правительство Израиля.
Проект рассматривался в течение многих месяцев и получил одобрение со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Главная его цель - улучшение качества жизни палестинцев в Cекторе Газа: планируется, что остров станет новым транзитным пунктом для поставки товаров на палестинские территории.
"Мы уже строили модели острова, и многие предприниматели заинтересовались проектом, они готовы инвестировать миллиарды и получать прибыль", - заявил министр транспорта страны Исраэль Кац в эфире Израильского армейского радио.
По словам министра, остров должен будет находиться под международным контролем, по меньшей мере, в течение 100 лет, чтобы гарантировать безопасность Израиля.