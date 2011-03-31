Каддафи обещает Западу Третью мировую войну

Лидер Ливии Муаммар Каддафи призвал глав государств западной коалиции немедленно уйти в отставку, в противном случае, "мир скоро станет свидетелем страшной войны между мусульманами и христианами".

"Эти безумцы хотят отбросить всех нас в средние века, начав опаснейшую войну, над которой они совсем скоро потеряют контроль", - говорится в заявлении главы Джамахирии, опубликованном в четверг государственным ливийским агентством ДЖАНА.

Каддафи предлагает народам западных стран "выбрать себе новых лидеров, уважающих отношения между государствами и понимающих смысл международных отношений и международного права".

Кризис в Ливии начался 17 февраля и постепенно приобрел черты гражданской войны между сторонниками и противниками режима Муаммара Каддафи. Страна оказалась разделенной на подвластный повстанцам Восток и верный вождю Запад. Счет жертв этого конфликта идет на тысячи, страну покинули более 330 тысяч беженцев. Совет Безопасности ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и дающую возможность проведения иностранной военной операции против сил Каддафи. В начавшейся 19 марта операции, которая получила наименование "Одиссея Рассвет", участвует ряд стран, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания. В воскресенье совет НАТО принял решение о принятии на себя командования военной операцией коалиции в Ливии.