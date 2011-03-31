Японские приюты и больницы не принимают людей без специальных сертификатов

В Японии некоторые больницы и приюты отказываются принимать без сертификатов о радиационной "чистоте" жителей страны, которые пострадали от аварии на АЭС "Фукусима-1".



По информации газеты The Mainichi Daily News, люди, пострадавшие от радиации после аварии на АЭС, не могут получить медицинскую помощь, перед ними закрывают двери медицинских учреждений.



В Японии с 13 марта началась проверка граждан на радиационное заражение. А с 17 марта в Фукусиме стали выдавать сертификаты о радиационной "чистоте". Людей, которых эвакуировали из радиационной зоны, проверяли на радиоактивное заражение, а затем выдавали специальные значки, означащие результат пройденного осмотра на наличие радиации в организме. Эти специальные значки люди должны носить в обязательном порядке.



Если житель отчужденного района не имеет ни сертификата, ни специального значка, тогда он обречен, он не сможет получить медицинскую помощь или найти место в приюте.



Власти Фукусимы считают, что такая мера принесет больше пользы, чем неудобства для жителей пострадавших районов. Между тем, данных о том, что у жителей из этой префектуры обнаружен высокий уровень радиационного облучения, нет.



