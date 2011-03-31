Ливанцы украли эстонцев, чтобы отомстить Украине за задержание палестинца

В Ливане злоумышленники, перепутав эстонцев с украинцами, похитили семерых велотуристов, чтобы «отомстить за задержание месяц назад на Украине палестинского инженера Дирара Абу-Сиси», сообщил в четверг ливанский портал Lebanonfiles.com.

Дирар Абу-Сиси, инженер, ответственный за эксплуатацию единственной в секторе Газа электростанции, в начале марта таинственно исчез в Харькове и потерял контакт со своими родственниками (он женат на украинке и получил украинское гражданство). Позже Израиль признал, что Абу-Сиси находится под арестом в следственном изоляторе в Петах-Тикве. По информации германского еженедельника Der Spiegel, Абу-Сиси был похищен израильскими спецслужбами из Украины, поскольку якобы располагает информацией о местонахождении израильского военнослужащего Гилада Шалита, захваченного палестинцами несколько лет назад.

В четверг организация под названием «Движение возрождения и реформ» объявила о том, что похищенные эстонские туристы находятся в их руках, и вскоре группировка выдвинет условия их освобождения. Электронное письмо было отправлено редакторам ливанского портала lebanonfiles.com.

Для подтверждения своих слов члены группировки прислали фотографии документов трех из семи похищенных эстонцев. На сайте lebanonfiles.com опубликованы отсканированные ID-карты Аугуста Тилло, Калева Кяосаара и Мадиса Палуоя.

Четверо из семи членов группировки, похитившей туристов, были задержаны, но мотивы похищения пока не установлены, сообщил в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. Министр предположил, что эта группа могла быть создана специально для похищения туристов. По словам Паэта, продолжаются допросы задержанных, чтобы выяснить место нахождения граждан Эстонии и предпринять шаги по их освобождению, передает РИА Новости. Семеро эстонских велотуристов были похищены в долине Бекаа на востоке Ливана 23 марта.