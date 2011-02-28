Европейский союз принял санкции против Ливии и ее лидера

Сегодня Европейский союз принял ограничительные меры против ливийского режима и лидера Ливии Муамара Каддафи, членов его семьи и окружения, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в Брюсселе.



Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Майя Коцьянчич заявила ранее, что санкции вступят в силу немедленно по опубликованию принятого решения, они будут сопровождаться ограничительными мерами Евросоюза, то есть - вводится эмбарго на оружие и оснащение для подавления волнений, замораживаются авуары Муаммара Кадаффи, членов его семьи и ближайшего окружения, для них запрещен въезд в страны ЕС.



Накануне Совбез ООН также принял резолюцию о введении против Ливии санкций, предусматривающих эмбарго на торговлю оружием с этой страной, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных.



Напомним, в Ливии идут народные волнения против режима Каддафи, власти жестоко подавляют демонстрации, в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибли до двух тысяч человек, около четырех тысяч получили ранения. В настоящее время из Ливии массово эвакуируются граждане иностранных государств, передает Reuters.



