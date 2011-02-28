Иран выразил протест в отношении логотипа Олимпийских игр 2012 в Лондоне

Иран выразил официальный протест в отношении логотипа Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, направив соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет (МОК).



Иранский олимпийский комитет считает, что в логотипе Олимпиады-2012, представляющем собой изображение цифр "2012" в виде изломанных многоугольников, где размещены слова "Лондон" и пять олимпийских колец, якобы усматривается слово "Zion" (Сион), под которым в некоторых случаях понимается Иерусалим и которое имеет отношение к сионизму, об этом сообщает иранское агентство ISNA.



Протестное письмо президенту МОК Жаку Рогге подписали - глава иранского олимпийского комитета Мохаммадом Али Абади и генеральный секретарь Олимпийского комитета Ирана Бахрам Афшарзаде. В своем письме Али Абади и Бахрам Афшарзаде просят "рассмотреть вопрос о логотипе Олимпиады-2012, который в случае пренебрежения может оказать разрушительный эффект на будущее спорта, в особенности на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне", так как главный принцип Олимпийских игр "исключает любые расовые, религиозные и политические оценки". Далее в письме отмечается: "Нет никаких сомнений в том, что пренебрежение этим вопросом с вашей стороны может повлиять на присутствие некоторых стран на Играх, в особенности Ирана, который, согласно обязательствам, придерживается ценностей и принципов".



Для справки - логотип Олимпийских игр 2012 года в Лондоне разрабатывало агентство Wolff Olins, его стоимость составила около £400 тыс.