The Daily Mail: Охранники Березовского вызвали судебно-медицинских экспертов

Сайт британской газеты The Daily Mail в понедельник сообщает, что полицейские и эксперты по вопросам радиации Великобритании приведены в состояние повышенной готовности. Такие меры приняты в связи с загадочной болезнью 65-летнего бывшего российского олигарха Бориса Березовского.

Сайт газеты сообщил ранее, что Березовский чувствовал себя очень плохо в течение двух недель. У журналистов появились опасения по поводу того, что он мог быть отравлен радиоактивным веществом.



Согласно информации той же газеты, охранники Березовского вызвали к нему судебно-медицинских экспертов из британского Агентства защиты здоровья.