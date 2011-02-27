В литовских регионах - страсти по ценам на отопление
27 февраля 2011, 15:51 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Цены на отопление для рядовых граждан в зимний период являются основным вопросом для местного самоуправления в Литве. Об этом заявил представитель Общественного движения в поддержку строительства метро в Вильнюсе Юозас Зикус в беседе с нашим корреспондентом.
В частности, по его словам, если еще недавно одной из основных тем для жителей Вильнюса были транспортные проблемы, в частности, пробки, в результате которых резко активизировалась тема строительства метро, то
теперь, в частности, в результате второй подряд чрезмерно суровой зимы, основным предметом чаяний не только вильнюсских, но и всех литовских граждан стал отопительный вопрос.
Некоторые, по словам Зикуса, считают причиной непомерного роста отопительных тарифов цены на российский газ, из-за чего за обогрев квартир некоторые вынуждены отдавать до 100% своего основного пенсионного источника дохода, некоторые считают причиной роста отопительных тарифов нарушения в эксплуатации оборудования.
Но вместе с тем, довольно многие политические силы, пытающиеся провести
своих представителей в местные органы власти в Литве, утверждают, что
жители республики платят за отопление больше всех в Европе, и просят их
на этом материале делать необходимые политические выводы.
Также несколькими днями ранее вопросами теплохозяйства занималась и
Президент Литвы Даля Грибаускайте. Она, в частности, представила
парламенту поправки к закону о теплохозяйстве, антимонопольному закону и
кодексам гражданской и административной ответственности. В поправках
предложено раздробить монопольный рынок теплоэнергии, облегчить
расследования в связи со злоупотреблением доминирующим положением,
предусмотреть ответственность за бесхозяйственный присмотр за системами
отопления в домах. Однако это не снизило накал предвыборно-отопительных
страстей в республике. Выборы в местные органы власти в Литве, напомним,
состоятся 27 февраля.