В литовских регионах - страсти по ценам на отопление

Цены на отопление для рядовых граждан в зимний период являются основным вопросом для местного самоуправления в Литве. Об этом заявил представитель Общественного движения в поддержку строительства метро в Вильнюсе Юозас Зикус в беседе с нашим корреспондентом.

В частности, по его словам, если еще недавно одной из основных тем для жителей Вильнюса были транспортные проблемы, в частности, пробки, в результате которых резко активизировалась тема строительства метро, то

теперь, в частности, в результате второй подряд чрезмерно суровой зимы, основным предметом чаяний не только вильнюсских, но и всех литовских граждан стал отопительный вопрос.

Некоторые, по словам Зикуса, считают причиной непомерного роста отопительных тарифов цены на российский газ, из-за чего за обогрев квартир некоторые вынуждены отдавать до 100% своего основного пенсионного источника дохода, некоторые считают причиной роста отопительных тарифов нарушения в эксплуатации оборудования.

Но вместе с тем, довольно многие политические силы, пытающиеся провести

своих представителей в местные органы власти в Литве, утверждают, что

жители республики платят за отопление больше всех в Европе, и просят их

на этом материале делать необходимые политические выводы.

Также несколькими днями ранее вопросами теплохозяйства занималась и

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Она, в частности, представила

парламенту поправки к закону о теплохозяйстве, антимонопольному закону и

кодексам гражданской и административной ответственности. В поправках

предложено раздробить монопольный рынок теплоэнергии, облегчить

расследования в связи со злоупотреблением доминирующим положением,

предусмотреть ответственность за бесхозяйственный присмотр за системами

отопления в домах. Однако это не снизило накал предвыборно-отопительных

страстей в республике. Выборы в местные органы власти в Литве, напомним,

состоятся 27 февраля.