Глава ЦИК Литвы: дело о подкупе избирателей может рассыпаться

Дело о подкупе избирателей на выборах в местные органы власти может рассыпаться, заявил Председатель Главной избирательной комиссии Литвы Зенонас Вайгаускас в беседе с нашим корреспондентом.

По его словам, по состоянию на этот час несмотря на то, что обвинения в подкупе избирателей с целью сколнения их к тому или иному голосованию на завтрашних, 27 февраля, выборах в местные органы власти в республике, вроде бы как и объявлены, до настоящего судебного предъявления обвинений ещё далеко (а подкуп избирателей в данной стране является уголовно наказуемым деянием) .

"Да, мы знаем о том, что где-то в десятке случаев только сегодня начато

досудебное расследование по фактам подкупа избирателей. Но это не

значит, что подкуп в действительности имел место быть",- отметил

Председатель главной избирательной комиссии Литвы.

"Во всяком случае, у нас в Комиссии есть очень много информации о том,

что во многих случаях, позиционировавшихся как подкуп избирателей, на

самом деле всё обстоит нормально",- добавил он.

Но всё же,по его словам, согласно жалобам, цена за голос колеблется в

пределах от 5 (1,5 евро) до 50-70 литов (14,5-20 евро), кое-где в

сельской местности людям списывают долги в магазинах.

Кроме того, различные Интернет-источники сообщили о том, что в в

Каунасе автобусами свозили голосовать бомжей из ночлежки.



В Литве 27 февраля состоятся выборы в местные органы власти: в 60 городских и районных самоуправлениях страны будут избраны более 1,5 тыс. членов городских и районных советов, на мандаты которых претендуют более 16 тыс. кандидатов.