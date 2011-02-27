Глава ЦИК Литвы: дело о подкупе избирателей может рассыпаться
27 февраля 2011, 08:33 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Дело о подкупе избирателей на выборах в местные органы власти может рассыпаться, заявил Председатель Главной избирательной комиссии Литвы Зенонас Вайгаускас в беседе с нашим корреспондентом.
По его словам, по состоянию на этот час несмотря на то, что обвинения в подкупе избирателей с целью сколнения их к тому или иному голосованию на завтрашних, 27 февраля, выборах в местные органы власти в республике, вроде бы как и объявлены, до настоящего судебного предъявления обвинений ещё далеко (а подкуп избирателей в данной стране является уголовно наказуемым деянием) .
"Да, мы знаем о том, что где-то в десятке случаев только сегодня начато
досудебное расследование по фактам подкупа избирателей. Но это не
значит, что подкуп в действительности имел место быть",- отметил
Председатель главной избирательной комиссии Литвы.
"Во всяком случае, у нас в Комиссии есть очень много информации о том,
что во многих случаях, позиционировавшихся как подкуп избирателей, на
самом деле всё обстоит нормально",- добавил он.
Но всё же,по его словам, согласно жалобам, цена за голос колеблется в
пределах от 5 (1,5 евро) до 50-70 литов (14,5-20 евро), кое-где в
сельской местности людям списывают долги в магазинах.
Кроме того, различные Интернет-источники сообщили о том, что в в
Каунасе автобусами свозили голосовать бомжей из ночлежки.
В Литве 27 февраля состоятся выборы в местные органы власти: в 60 городских и районных самоуправлениях страны будут избраны более 1,5 тыс. членов городских и районных советов, на мандаты которых претендуют более 16 тыс. кандидатов.