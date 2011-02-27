Утвержден проект знака о стыке границ Литвы, Белоруссии и Польши

На днях в Гродно состоялось первое заседание Совместной белорусско-литовско-польской комиссии, образованной в соответствии с трехсторонним Соглашением, подписанном в Вильнюсе 16 сентября 2009 года, о стыке государственных границ Республики Беларусь, Литовской Республики и Республики Польша.

Как сообщили журналистам вечером 25 февраля в пресс-центре

Государственного пограничного комитета Белоруссии, белорусскую делегацию

возглавлял начальник управления делимитации и демаркации

Госпогранкомитета полковник Александр Архипов, Литовскую – представитель

МИД Литвы Зенонас Куметайтис, Польскую - полковник пограничной службы

Збигнев Шлензак.

Во встрече также приняли участие эксперты по вопросам геодезии и

картографии.

В ходе рабочей встречи был утвержден проект стыкового пограничного знака

«Марыха», согласованы проекты документов демаркации, а также утверждены

принципы производства геодезических работ, связанных с определением и

обозначением стыка границ. Планируется, что все эти работы будут

завершены уже в текущем году.