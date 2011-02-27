Утвержден проект знака о стыке границ Литвы, Белоруссии и Польши
27 февраля 2011, 08:26 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
На днях в Гродно состоялось первое заседание Совместной белорусско-литовско-польской комиссии, образованной в соответствии с трехсторонним Соглашением, подписанном в Вильнюсе 16 сентября 2009 года, о стыке государственных границ Республики Беларусь, Литовской Республики и Республики Польша.
Как сообщили журналистам вечером 25 февраля в пресс-центре
Государственного пограничного комитета Белоруссии, белорусскую делегацию
возглавлял начальник управления делимитации и демаркации
Госпогранкомитета полковник Александр Архипов, Литовскую – представитель
МИД Литвы Зенонас Куметайтис, Польскую - полковник пограничной службы
Збигнев Шлензак.
Во встрече также приняли участие эксперты по вопросам геодезии и
картографии.
В ходе рабочей встречи был утвержден проект стыкового пограничного знака
«Марыха», согласованы проекты документов демаркации, а также утверждены
принципы производства геодезических работ, связанных с определением и
обозначением стыка границ. Планируется, что все эти работы будут
завершены уже в текущем году.