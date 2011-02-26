Жители Берлина требуют отставки главы Минобороны, уличенного в плагиате

Жители Берлина 26 февраля устроили акцию протеста против действий министра обороны Карла-Теодора Гуттенберга, который лишился степени кандидата наук по обвинению в плагиате при написании диссертации.

Манифестанты прошли от площади Потсдамер-платц в центре Берлина к зданию министерства обороны, сообщил представитель столичной полиции. Они потребовали отставки главы военного ведомства, передает ИТАР-ТАСС.

"Аргументы.ру" писали ранее, что около 30 страниц докторской диссертации по юриспруденции Гуттенберга списаны из других работ. Причина скандала в том, что никаких ссылок на источники автор не сделал.

В поддержку министра демонстративно выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, заметив, что она принимала на службу не научного работника, а министра обороны. Глава кабинета высоко оценила работу Гуттенберга на посту министра обороны.