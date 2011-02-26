В Ливии не бомбят?

Сотрудник аппарата военного атташе России в Ливии заявил «Аргументам. ру» по «Скайп», что «бомбардировок Триполи за все время беспорядков не было». «Митинги есть, одиночные выстрелы из автоматического оружия есть. Бомбардировок нет и не было», – заявил офицер.

По его словам, «военный атташат России проводит мониторинг ситуации в республике, но пока нет военных признаков свержения власти именно со страны власти. Это бред!».

По словам сотрудника посольства, «в основном это такие, не систематизированные, длинные очереди из автоматического оружия. Нас уже охраняет спецподразделение «Тайфун» из СВР. Есть офицеры из ГРУ. Нам помогают. Угрозы проникновения в здания консульства и посольства пока нет».

Возможность устойчивой по «Скайп» свидетельствует о том, что спутниковой связи пока ничто не угрожает.

Тем более, что «технически это невозможно. Надо отключать спутниковые каналы. Это почти нереально», – рассказал «Аргументам.ру» сотрудник технического отдела посольства России.