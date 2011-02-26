Украина пересматривает документы СНГ

В настоящее время Украина пересматривает различные документы, подписанные в рамках Содружества Независимых государств, на предмет возможного присоединения к ним. Об этом сообщил журналистам 25 февраля

Председатель Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, все участвовавшие во встречах с ним представители

руководства республики подтвердили искреннее и настойчивое желание

активизировать свое участие в сотрудничестве в рамках СНГ.

В частности, отметил Сергей Лебедев, Украина уже присоединилась к

Положению о Национальных координаторах государств – участников СНГ и

Правилам процедуры высших уставных органов. В этом году она планирует

присоединиться к Совету по гуманитарному сотрудничеству и

Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран

Содружества. Также Украина намерена заполнить все свои квотные должности

в уставных органах СНГ.

Сергей Лебедев напомнил, что 8 апреля в Киеве пройдет очередное

заседание Совета министров иностранных дел Содружества, на котором

планируется обсудить ряд вопросов, касающихся празднования 20-летия СНГ,

гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности.

Напомним, что на днях Председателя Исполнительного комитета –

Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в Киеве принял Президент

Украины Виктор Янукович.

В ходе встречи обсуждены вопросы активизации Украины в интеграционном

взаимодействии в рамках СНГ, хода подготовки проекта Договора о создании

зоны свободной торговли.