Украина пересматривает документы СНГ
26 февраля 2011, 06:46 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
В настоящее время Украина пересматривает различные документы, подписанные в рамках Содружества Независимых государств, на предмет возможного присоединения к ним. Об этом сообщил журналистам 25 февраля
Председатель Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, все участвовавшие во встречах с ним представители
руководства республики подтвердили искреннее и настойчивое желание
активизировать свое участие в сотрудничестве в рамках СНГ.
В частности, отметил Сергей Лебедев, Украина уже присоединилась к
Положению о Национальных координаторах государств – участников СНГ и
Правилам процедуры высших уставных органов. В этом году она планирует
присоединиться к Совету по гуманитарному сотрудничеству и
Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран
Содружества. Также Украина намерена заполнить все свои квотные должности
в уставных органах СНГ.
Сергей Лебедев напомнил, что 8 апреля в Киеве пройдет очередное
заседание Совета министров иностранных дел Содружества, на котором
планируется обсудить ряд вопросов, касающихся празднования 20-летия СНГ,
гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности.
Напомним, что на днях Председателя Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в Киеве принял Президент
Украины Виктор Янукович.
В ходе встречи обсуждены вопросы активизации Украины в интеграционном
взаимодействии в рамках СНГ, хода подготовки проекта Договора о создании
зоны свободной торговли.