Литва рассчитывает на белорусскую помощь в строительстве метро
26 февраля 2011, 06:44 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Представители литовского общества рассчитывают на помощь Белоруссии при предстоящем в Вильнюсе строительстве метро. Об этом 25 февраля сообщил в беседе с нашим корреспондентом представитель Общественного движения в
поддержку строительства метро в Вильнюсе Юозас Зикус.
По его словам, основной причиной этих надежд является более дешевая, по сравнению с Россией, стоимость рабочей силы, а также большая, по сравнению с Москвой и другими городами России, схожесть состава почв на всей территории Белоруссии.
Вместе с тем, отметил Юозас Зикус, остается еще большим вопросом, когда
именно в столице Литвы начнется строительство метро. Основной причиной
данного незнания является то, что данный вопрос давно уже стал здесь
политическим. Это, в свою очередь, по словам Юозаса Зикуса, является
лишним поводом для того, чтобы здесь добрым словом вспомнили Белоруссию,
где в конце 70-х годов по указанию тогдашнего первого секретаря ЦК
партии республики Петра Мироновича Машерова столица республики Минск
набрала миллион жителей, необходимых для разрешения на строительство
метро в СССР, за счет переселения людей из глубинки.
"Можно сейчас как угодно относиться к руководству, но положительный
пример более чем 30-ти - летней давности в Вильнюсе помнят до сих пор",-
отметил Юозас Зикус.
Также он сообщил, что преимущества строительства метро заинтересованные
стороны вновь обсуждали на очередной большой конференции, которая прошла
25 февраля в здании мэрии Вильнюса.
Однако, по мнению Зикуса, даже в случае максимально благоприятного
развития событий первый камень в стройку Вильнюсского метрополитена
будет забит не ранее, чем через два года.