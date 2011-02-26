Литва рассчитывает на белорусскую помощь в строительстве метро

Представители литовского общества рассчитывают на помощь Белоруссии при предстоящем в Вильнюсе строительстве метро. Об этом 25 февраля сообщил в беседе с нашим корреспондентом представитель Общественного движения в

поддержку строительства метро в Вильнюсе Юозас Зикус.

По его словам, основной причиной этих надежд является более дешевая, по сравнению с Россией, стоимость рабочей силы, а также большая, по сравнению с Москвой и другими городами России, схожесть состава почв на всей территории Белоруссии.

Вместе с тем, отметил Юозас Зикус, остается еще большим вопросом, когда

именно в столице Литвы начнется строительство метро. Основной причиной

данного незнания является то, что данный вопрос давно уже стал здесь

политическим. Это, в свою очередь, по словам Юозаса Зикуса, является

лишним поводом для того, чтобы здесь добрым словом вспомнили Белоруссию,

где в конце 70-х годов по указанию тогдашнего первого секретаря ЦК

партии республики Петра Мироновича Машерова столица республики Минск

набрала миллион жителей, необходимых для разрешения на строительство

метро в СССР, за счет переселения людей из глубинки.

"Можно сейчас как угодно относиться к руководству, но положительный

пример более чем 30-ти - летней давности в Вильнюсе помнят до сих пор",-

отметил Юозас Зикус.

Также он сообщил, что преимущества строительства метро заинтересованные

стороны вновь обсуждали на очередной большой конференции, которая прошла

25 февраля в здании мэрии Вильнюса.

Однако, по мнению Зикуса, даже в случае максимально благоприятного

развития событий первый камень в стройку Вильнюсского метрополитена

будет забит не ранее, чем через два года.