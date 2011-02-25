Демонстрантов в Тунисе разогнали слезоточивым газом

Полиция столицы Туниса применила слезоточивый газ для разгона антиправительственной демонстрации. Активисты забрасывали камнями здание министерства внутренних дел.



Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. В центре столицы напротив резиденции премьер-министра Мохаммеда Ганнуши собрались десятки тысяч людей с требованием отставки правительства, "не выполняющего требований революции". С целью успокоить протестующих правительство объявило, что всеобщие выборы могут состояться в середине июля.