Силы оппозиции разрушили дворец Каддафи и нашли подземную тюрьму

В городе Бенгази на востоке Ливии разрушен дворец лидера страны Маумара Каддафи. Местные жители и сторонники оппозиции раскопали подземную тюрьму, находящуюся во дворце.



Территория дворца находится под контролем оппозиции, сообщает «Интерфакс».



Бенгази стал одним из первых ливийских городов, оказавшихся под контролем противников М.Каддафи. По данным Международного комитета Красного креста, в столкновениях в Бенгази погибли около 300 человек, не менее 2 тыс. человек получили ранения.