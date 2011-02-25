Перед вылетом в Смоленск командир экипажа ссорился с главкомом ВВС - польское ТВ

Польские СМИ сообщают, что 10 апреля 2010 года до вылета в Смоленск произошла ссора между командиром экипажа правительственного самолета Ту-154 и главой ВВС Польши Анджеем Бласиком.



Однако премьер-министр Польши Дональд Туск не комментирует эти сообщения.



«Пока я не получу доклад польской комиссии Ежи Миллера по обстоятельствам смоленской катастрофы, я не буду комментировать информацию СМИ, – сказал Туск. –Я не буду комментировать домыслы насчет того, что могло случиться».



Перед вылетом 10 апреля 2010 года президентского борта Ту-154 из Варшавы в Смоленск в военном аэропорту произошла ссора между командиром экипажа Аркадиушем Протасюком и главой ВВС Польши Анджеем Бласиком, сообщил ранее польский телеканал TVN24.



Как сообщает телеканал, камера в аэропорту записала, как Протасюк и Бласик разговаривают на повышенных тонах. Протасюк не хотел лететь в Смоленск, так как у него не было точных данных о погодных условиях. Из здания аэропорта ссора перенеслась до трапа самолета: там президента Леха Качиньского приветствовал не командир экипажа самолета, а глава ВВС Польши.