Сын Каддафи заявил, что его семья умрет в Ливии

Старший сын ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи в эфире телеканала Си-эн-эн-Тюрк заявил, что «его семья будет жить и умрет в Ливии».



"У нас три плана, - сказал он. - План "А" - жить и умереть в Ливии, план "В" - жить и умереть в Ливии, план "С" - жить и умереть в Ливии", - сказал он.



Сейф аль-Ислам возглавляет фонд своего отца, был и остается на данный момент одним из самых влиятельных людей в Джамахирии.