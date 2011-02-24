Швейцария заморозила счета Муамара Каддафи

Власти Швейцарии приняли решение о немедленном блокировании счетов, принадлежащих лидеру Ливии Муамару Каддафи и его родственникам.



"Чтобы избежать злоупотребления государственными средствами (Ливии), федеральный совет (правительство Швейцарии) сегодня принял решение незамедлительно заморозить все возможные авуары Муамара Каддафи и его окружения в Швейцарии", - заявили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.