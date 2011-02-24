Десятки погибших в ливийском городе Эль-Завия: войска применили артиллерию

В ливийском городе Эль-Завия войска применили тяжелую артиллерию против демонстрантов. По информации Al Jazeera, по меньшей мере 100 человек погибли и еще 400 доставлены в городскую больницу.



«Они открыли огонь прямо по людям. Они стреляют им в голову, грудь. Они их не пугают, они убивают», – сказал очевидец событий.



Также агентство сообщает, что армия атаковала мечеть, в которой под открытым небом несколько дней ночевали демонстранты.