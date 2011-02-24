Агенты Каддафи похитили дочерей его помощника, бежавшего во Францию
24 февраля 2011, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Агенты ливийского лидера Муамара Каддафи похитили в Триполи двух дочерей бывшего главы протокола Каддафи Нури аль-Мисмари, который уехал в Париж и выступил там против режима.
Нури аль-Мисмари приехал во Францию в 2010 году и был задержан близ Парижа 28 ноября по просьбе ливийских властей, которые подозревают его в растрате государственных средств.
Когда в Ливии начались беспорядки, аль-Мисмари выступил во французских СМИ с заявлениями, что режиму Каддафи пришел конец, сообщает РИА "Новости".
Тогда, по словам его адвоката Фредерика Ландона, приближенные Каддафи похитили двух его дочерей в Триполи и заставили их выступить по телевидению и опровергнуть слова отца.
"Они до сих пор находятся в руках людей Каддафи, что хорошо демонстрирует их стремление к репрессиям (против аль-Мисмари)", - заявил адвокат.