Агенты Каддафи похитили дочерей его помощника, бежавшего во Францию

Агенты ливийского лидера Муамара Каддафи похитили в Триполи двух дочерей бывшего главы протокола Каддафи Нури аль-Мисмари, который уехал в Париж и выступил там против режима.



Нури аль-Мисмари приехал во Францию в 2010 году и был задержан близ Парижа 28 ноября по просьбе ливийских властей, которые подозревают его в растрате государственных средств.



Когда в Ливии начались беспорядки, аль-Мисмари выступил во французских СМИ с заявлениями, что режиму Каддафи пришел конец, сообщает РИА "Новости".



Тогда, по словам его адвоката Фредерика Ландона, приближенные Каддафи похитили двух его дочерей в Триполи и заставили их выступить по телевидению и опровергнуть слова отца.



"Они до сих пор находятся в руках людей Каддафи, что хорошо демонстрирует их стремление к репрессиям (против аль-Мисмари)", - заявил адвокат.