Из Индии высылают россиянина-отшельника

Индийские власти приняли решение выслать из страны россиянина Кирилла Померанцева, который прожил в Индии без визы и каких-либо документов, удостоверяющих личность, 15 лет.



По информации консульского отдела, Померанцев вылетает в четверг в Россию.



Все эти годы россиянин жил отшельником в пещере в районе города Манали на севере Индии. О нем не знала ни полиция, ни местные власти.



В январе этого года Померанцев пришел в посольство России и рассказал о себе. Он прибыл в Индию в 1995 году, получив полугодовую туристическую визу. По его словам, он увлекся индуизмом и решил жить отшельником в лесу, а сейчас намерен вернуться домой.



"Да, я прожил здесь 15 лет. Я умом и сердцем ушел в индийскую религию. Когда решил остаться, мне было 27 или 28 лет. Сейчас мне 42 или 43", - признался он журналистам.



Для Индии и индуизма отшельники (садху) - явление нередкое, однако россиянин, живущий отшельником в пещере по канонам индийской религии мог вызвать неоднозначную реакцию у местных жителей.



"В лесу нет никаких проблем. А местные жители абсолютно добрейшие люди, и они мне во всем помогали, давали мне картошку, фасоль, муку", - цитирует Померанцева РИА "Новости".



Если бы русского отшельника поймала полиция, то ему присудили бы 5-6 лет тюрьмы и огромный штраф.