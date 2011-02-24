Первый космический корабль Юрия Гагарина выставят на торги

Космический корабль-спутник "Восток 3КА-2", на котором 50 лет назад впервые в космос полетел Юрий Гагарин выставит на продажу аукционный дом Sotheby’s.



В пресс-релизе Sotheby’s говорится, что аукцион состоится 12 апреля в Нью-Йорке в галерее York Avenue Sotheby’s.



Для справки. Космический корабль "Восток" был спроектирован Сергеем Королевым. Корабль стал первым проектом по запуску человека в космос. После того, как на околоземную орбиту был отправлен спутник с собаками Белкой и Стрелкой на борту, стало понятно, что такой полет сможет выдержать и человек. С 1960-го по 1961-й год всего было запущено пять спутников типа "Восток". Два из них потерпели неудачу, передает Интерфакс.