Сегодня в столице Грузии Тбилиси саперы снова ищут бомбу в офисе телекомпании "Имеди", где накануне была обезврежено одно взрывное устройство, сообщает телекомпания "Рустави-2".



По информации телекомпании, накануне саперами были обнаружены три мины, изготовленные с использованием гексогена и гвоздей в качестве поражающих элементов. Однако МВД Грузии до сих пор не комментирует ситуацию.



Предположительно, информацию о бомбах правоохранительные органы получили от одного из обвиняемых по делу о серии терактов в Грузии Гогиты Аркания. Напомним, речь идет о взрывах в Тбилиси неподалеку от посольства США 22 сентября, 2 октября на железнодорожном мосту Чаладиди в Хобском районе, 21 октября на Тбилисском железнодорожном вокзале и 28 ноября на окраине Тбилиси в районе Мухиани. Кроме того, 28 ноября был осуществлен теракт перед центральным офисом оппозиционной Лейбористской партии, жертвой которого стала случайная прохожая Нино Гордезиани. По делу о серии терактов в различных районах Грузии в 2010 году бюыли задержаны девять человек, еще трое фигурантов этого дела были задержаны на прошлой неделе.



Российская сторона отрицает причастность к взрывам, передает РИА Новости.