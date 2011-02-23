Глава консульского отдела посольства РФ в Веллингтоне Валерий Мартынов сообщил, что россиян среди погибших при землетрясении в Новой Зеландии нет.

Сильнейшее землетрясение в эпицентром неподалеку от города Крайстчёрч произошло в Новой Зеландии в минувший вторник.

По последним данным мэра Крайстчёрча, жертвами землетрясения стали 75 человек. 55 погибших уже опознаны, еще 20 пока не подняли из-под завалов. При этом, как заявил сегодня премьер-министр страны Джон Ки, пропавшими без вести считаются более 300 человек.

В стране объявлено чрезвычайное положение. К эвакуации населения, которое осталось без крыши над головой, привлечены вооруженные силы Новой Зеландии. Открыты центры помощи пострадавшим. Половина города находится без света и связи. На базе школ открыты центры по распределению питьевой воды и продовольствия. Все больницы переполнены ранеными.

В связи с произошедшей трагедией в Новой Зеландии объявлен день траура. За последние сутки в районе этого второго по величине города страны было зафиксировано 11 землетрясений.