Первый самолёт МЧС России с гражданами РФ на борту вылетел из Ливии

Из Ливии из международного аэропорта Триполи 6.15 мск вылетел первый самолёт МЧС России с гражданами РФ на борту. По предварительным данным, на его борту находятся 118 человек, в том числе шесть детей.

Прибытие самолета в аэропорт "Домодедово" ожидается через четыре - четыре с половиной часа.

В Триполи накануне вечером приземлились четыре самолёта МЧС РФ, направленные в Ливию для эвакуации российских граждан.

Ливия с 18 февраля охватили массовые беспорядки. Граждане страны выступают против режима Кадаффи. По данным международных организаций, жертвами охвативших страну беспорядков и разгула преступности стали более 500 человек. Около 4 тысяч человек получили ранения.