Лига арабских государств приостановила участие делегации Ливии в организации

Лига арабских государств (ЛАГ) приостановила участие делегации Ливии в своих заседаниях, пока правительство Ливии "не выполнит требования, гарантировав гражданам безопасность и стабильность".



В настоящее время Ливия является председателем ЛАГ, а последний саммит организации прошел в ливийском городе Сирт. Сегодня вечером в Каире прошло экстренное заседание ЛАГ, на котором обсуждалась ситуация в Ливии, где погибли сотни человек, тысячи ранены в результате подавления антиправительственных протестов. В ходе заседания было вынесено решение: "Приостанавливается участие ливийских делегаций в Лиге".



Ранее ливийский лидер Муамар Каддафи, правящий в стране уже 42 года, выступил с обращением к нации, в котором заявил, что не собирается отказываться от власти и пообещал зачистить Ливию от противников его режима "дом за домом". Однако в стране продолжаются массовые акции протеста против его режима, число погибших в ходе последних событий в Ливии уже превысило 500 человек, а число раненых приближается к 4 тысячам.