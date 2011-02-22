Миллиардер, глава компании "Мабетекс" Беджет Паколли, работающий в строительном бизнесе, избран сегодня президентом сербского края Косово, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.



Беджет Паколли - политик и бизнесмен, считающийся самым богатым албанцем в мире, он широко известен за пределами Косово своей благотворительной деятельностью, а также лоббистскими усилиями по продвижению независимости Косово, которую на сегодняшний день признали 75 государств. В 2006 году Паколли основал политическую партию либерального толка "Альянс за новое Косово", основной задачей которой являлось помочь экономическому развитию края.



За Паколли проголосовали 62 депутата краевого парламента - это на один голос больше простого большинства. В голосовании приняли участие 67 депутатов из 120, оппозиционные партии бойкотировали заседание.



Досрочные выборы в Косово проводились с целью преодоления затяжного правительственного кризиса. Избирательный процесс шел на фоне международного скандала, вызванного обнародованием в декабре доклада швейцарского парламентария Дика Марти, в котором сообщалось, что Тачи в конце 1990-х годов возглавлял преступную организацию, которая занималась заказными убийствами, похищением людей и торговлей человеческими органами. Сам Тачи отверг содержащиеся в докладе обвинения.



Паколли был единственным кандидатом на пост президента.