Израиль и США успешно провели испытания противоракетной системы Arrow

Сегодня Министерство обороны Израиля сообщило, что у берегов Калифорнии Израиль и США провели успешное испытание противоракетной системы Arrow, передает Associated Press.



В заявлении Минобороны Израиля говорится, что совместно разработанная с США система прошла тестирование в понедельник вечером - Arrow сумела обнаружить, перехватить и уничтожить ракету, запущенную с морской платформы ВМС США. Тестирование Arrow "дает уверенность в том, что Израиль сможет оперативно отразить угрозу", а в первую очередь система ПРО направлена на защиту Израиля от Ирана.



Иран является для Израиля главнейшей угрозой, так как якобы разрабатывает ядерное оружие. К тому же, иранский президент Махмуд Ахмадинеджад неоднократно призывал к уничтожению еврейского государства и выражал поддержку боевиков для борьбы с Израилем. США, Евросоюз и Израиль обвиняют Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако власти Ирана полностью отвергают эти обвинения.