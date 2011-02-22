Израиль и США успешно провели испытания противоракетной системы Arrow
22 февраля 2011, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня Министерство обороны Израиля сообщило, что у берегов Калифорнии Израиль и США провели успешное испытание противоракетной системы Arrow, передает Associated Press.
В заявлении Минобороны Израиля говорится, что совместно разработанная с США система прошла тестирование в понедельник вечером - Arrow сумела обнаружить, перехватить и уничтожить ракету, запущенную с морской платформы ВМС США. Тестирование Arrow "дает уверенность в том, что Израиль сможет оперативно отразить угрозу", а в первую очередь система ПРО направлена на защиту Израиля от Ирана.
Иран является для Израиля главнейшей угрозой, так как якобы разрабатывает ядерное оружие. К тому же, иранский президент Махмуд Ахмадинеджад неоднократно призывал к уничтожению еврейского государства и выражал поддержку боевиков для борьбы с Израилем. США, Евросоюз и Израиль обвиняют Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако власти Ирана полностью отвергают эти обвинения.