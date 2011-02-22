Сомалийские пираты убили команду американской яхты Quest

Сомалийские пираты убили четверых граждан США, яхту которых захватили у берегов Омана. Американские граждане подверглись нападению со стороны сомалийских пиратов впервые.



По информации телеканала CBS, пираты вели яхту Quest в сторону Сомали, их преследовал корабль ВМС США. 22 февраля с яхты донеслись звуки стрельбы, после этого командование корабля ВМС США решило перейти к активным действиям и отбить судно у пиратов. После успешно проведенной операции против пиратов военные моряки поднялись на борт яхты, где и обнаружили американцев мертвыми, это - Джин и Скотт Адам из Калифорнии, Филлис Макэй и Боб Риггл из Сиэтла, уточняет телеканал CBS.



Напомним, яхта Quest была захвачена 12 пиратами в пятницу, 18 февраля, в Индийском океане в 240 морских милях, примерно 444 километров, от побережья Омана. На яхте две пожилые пары совершали кругосветное путешествие.

Во время проведенной операции по обезвреживанию сомалийских пиратов и освобождению судна американские военные моряки некоторых захватчиков уничтожили, а остальных - задержали.