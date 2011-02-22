В Ливии пропала группа российских фоторепортеров - семеро россиян отправились в пустыню Сахара для подготовки фоторепортажа и не вернулись, более двух дней они не выходят на связь.



"Там была группа фотографов. Я вернулся несколько дней назад, они остались там, когда обстановка в стране еще была спокойной. Последний раз мы общались два дня назад, после этого они на связь не выходили", - цитирует слова фотографа Дмитрия Архипова Интерфакс. Россиянин продолжил: "Вся группа: трое женщин и четверо мужчин, - фактически пропала без вести".

По словам Дмитрия Архипова, фотографы путешествовали по югу Ливии близ границ с Алжиром и Чадом, затем они планировали прибыть в Триполи, "они должны были прилететь в Москву через Стамбул еще вчера, но с ними нет связи, и выяснить, где они сейчас, не представляется возможным", - рассказал Дмитрий Архипов.

По информации телеканала "Вести 24", в ливийской пустыне в строительном лагере в 750 километрах от Триполи заблокированы 750 человек, из них - 150 россиян, которые являются сотрудниками российской компании, строившей железную дорогу в Ливии по договору с РЖД. Все остальные люди прибились к российским сотрудникам после того, как их прежние, менее крупные лагеря, были разграблены мародерами. Они убежали от мародеров из маленьких строительных лагерей и были заблокированы в строительном лагере в пустыне. Все люди "сидят на чемоданах и ждут эвакуации", "хлеб уже закончился, но вода пока еще есть", - рассказал сотрудник российской компании.



По данным МЧС РФ, из охваченной беспорядками Ливии подлежат эвакуации 563 гражданина России.