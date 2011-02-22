В Новой Зеландии около 200 человек могут находиться под завалами (ВИДЕО)

В Новой Зеландии около 200 человек могут быть под завалами после сильнейшего землетрясения, эпицентр которого находился в непосредственной близости от второго по величине города страны Крайстчерч.

По предварительным данным, жертвами землетрясения, которое произошло в понедельник в час дня по местному времени стали 65 человек. Но число погибших может резко возрасти.

В Крайстчерче разрушены несколько десятков, а возможно и сотен зданий. Несколько районов города стали "непригодными для проживания". После землетрясения во многих разрушенных зданиях начались пожары, которые пытаются потушить вертолёты, оборудованные специальными резервуарами.

В Крайстчерче закрыт международный аэропорт. Из госпиталя эвакуированы больные и персонал. Подача электроэнергии осуществляется со значительными перебоями, возникли проблемы с телефонной связью.

Австралия уже направила около 40 спасателей в новозеландский город, пострадавший от природной стихии.