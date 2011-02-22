Грибаускайте скорбит по погибшим в Эстонии детям

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте выразила соболезнование Президенту Эстонской Республики Тоомасу Хендрику Ильвесу в связи с трагедией, которая произошла в выходные в эстонском городе Хаапсалу и унесла жизни десяти детей.

«От своего имени и от имени всего литовского народа выражаю глубочайшее соболезнование Вам и всему эстонскому народу. В эту трудную минут у желаю твердости духа и стойкости», - говорится в письме Президента.

Случившееся 20 февраля несчастье в Хаапсалуском детдоме, унесшее десять жизней, стало крупнейшей трагедией с участием детей и крупнейшим пожаром последних 20 лет.

Среди погибших на пожаре в этот трагический день детей были три девочки и пять мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет, а также двое мужчин в возрасте 20-21 года, также находившихся на попечении сотрудников учреждения. В момент пожара в здании было 37 детей и 9 взрослых.

В настоящее время в связи с данной трагедией активно обсуждается вопрос о внесении изменений в программу празднования Дня Независимости в Эстонии, который традиционно отмечается 24 февраля.