В Египте толпа надругалась над американской журналисткой

Корреспондентка телекомпании CBS, была избита и изнасилована агрессивно настроенной толпой мужчин. По словам женщины, это были не демонстранты, а египетские военные.

39-летняя Лара Логан делала репортаж с места событий и рассказывала, как египтяне празднуют отставку президента Хосни Мубарака. В этот момент ее окружила агрессивно настроенная толпа из примерно 200 человек. Разъяренные мужчины оттеснили съемочную группу, затем набросились на женщину и грязно надругались над несчастной.

Между тем, в политическом блоге американского журнала Esquire пострадавшая написала, что на них «напали не обычные люди с площади Тахрир, а египетские военные».