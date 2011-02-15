На частной вечеринке в редакции журнала для мужчин "Playboy" произошел инцидент, который теперь расследует департамент здравоохранения Лос-Анджелеса.

У 170 гостей после вечеринки начались лихорадка, озноб, головная боль и кашель, в результате заболевшим поставили диагноз - болезнь легионеров (легионеллез) - редкую разновидность пневмонии, пишут во вторник американские СМИ.



Заразились болезнью легионеров посетители ежегодной конференции IT-работников DOMAINfest, сама конференция проходила с 1 по 3 февраля в легендарном здании Playboy Mansion - главной редакции Playboy, расположенной в Санта-Монике. Всего на конференции присутствовали около 700 человек из 30 стран мира.



Однако пресс-служба самого издания отрицает какую-либо причастность Playboy к вспышке инфекции.