В Иране, Бахрейне и Йемене прошли демонстрации оппозиции
15 февраля 2011, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Иране, Бахрейне и Йемене прошли массовые демонстрации оппозиции в поддержку политических перемен, произошедших в Тунисе и Египте.
В иранской столице Тегеране тысячи людей вышли на улицы и направились к центральной площади Азади. Демонстранты требовали улучшения экономических условий, отставки президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и проведения свободных выборов.
Полиция для разгона запрещенной акции применила слезоточивый газ.