В Иране, Бахрейне и Йемене прошли демонстрации оппозиции

В Иране, Бахрейне и Йемене прошли массовые демонстрации оппозиции в поддержку политических перемен, произошедших в Тунисе и Египте.



В иранской столице Тегеране тысячи людей вышли на улицы и направились к центральной площади Азади. Демонстранты требовали улучшения экономических условий, отставки президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и проведения свободных выборов.



Полиция для разгона запрещенной акции применила слезоточивый газ.