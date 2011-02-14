Правительство Палестины может уйти в отставку
14 февраля 2011, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Министры правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) в понедельник могут подать в отставку в полном составе, заявление об отставке будет подано в рамках запланированной перегруппировки кабинета, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Перестановок в правительстве ПНА давно требовал палестинский премьер-министр Салам Файяд и другие члены правительства из движения ФАТХ.
Как ожидается, в понедельник глава ПНА Махмуд Аббас отдаст распоряжение Файяду сформировать новое правительство.