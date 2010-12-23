В Минске за участие в акции оппозиции были задержаны 11 россиян

Правоохранительными органами Белоруссии за участие в несанкционированной акции в Минске были задержаны 11 россиян, с которыми сейчас встречаются сотрудники консульской службы посольства.

Как рассказал агентству "Интерфакс" советник посольства РФ в Белоруссии Вадим Гусев, "посольство готово предоставить гражданам России консульскую помощь по любым вопросам".

"Аргументы.ру" писали ранее, что в Минске 19 декабря милиция разогнала демонстрантов, задержав около 600 человек. В тот день было объявлено, что на выборах президента Белоруссии вновь победил Александр Лукашенко, находящийся у власти уже 17 лет.