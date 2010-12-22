Вячеслав Дацик признал себя виновным

Участник запрещенного движения "Славянский союз", бывший чемпион по боям без правил Вячеслав Дацик по кличке Тарзан, сбежавший из России и задержанный в Норвегии в сентябре этого года, на начавшемся в среду судебном разбирательстве в Осло признал себя виновным в незаконном ношении оружия.

Как сказали РИА Новости по телефону в пресс-службе суда Осло, судебное разбирательство по делу Дацика запланировано на один день. Решение судьи ожидается в четверг.

"Аргументы.ру" сообщали, что Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан сбежал из психиатрической больницы и объявился в Норвегии, где сдался полиции, попросив политического убежища.

Вячеслав Дацик, известный как участник турниров по боям без правил, был арестован три года назад по обвинению в серии грабежей. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.

В настоящее время Дацик находится под стражей в Норвегии, а Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.