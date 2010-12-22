Еще в 2004 году Виктор Петрик запатентовал не что иное, как промышленный способ производства графенов. Однако Нобелевский комитет ухитрился "позабыть" об этом.

Возникает резонный вопрос - почему?

Нет, сомнений в компетенции "отборщиков", решающих достойно ли то или иное открытие поощрения, в принципе не возникает. Но вот в некоей, скажем так, политической ангажированности... Увы, весьма возможно. Поскольку Нобелевская премия - нравится ли это кому или нет - все-таки имеет именно политический подтекст. Она вполне может служить, и, чего там греха таить, за всю свою историю уже служила, своеобразным знаком, перстом, указющим на "своих" и "не совсем своих".

Получившие нобелевку "за графен" Новоселов и Гейм - ученые, покинувшие Россию. Петрик страну не покидал. И, по имеющимся данным, не взирая на все, не собирается. Вот и вступает в силу логика премиального комитета, согласно которой лауреаты - "свои", а Петрик, соответственно "не совсем". И тот факт, что ребята удостоились Нобеля за исследования графенов, а Петрик, который задолго до оных исследований создал и апробировал их промышленный способ производства не смог внести сбой в комитетскую систему опознования "свой-чужой". Хотя - это все равно, что считать автором периодического закона на Менделеева, а работника типографии, тиражирующего графическое выражение этого закона в качестве наглядного пособия для школьных кабинетов химии.

Что характерно, ровно на следующий день после вручения Нобелевской премии по физике Новоселову и Гейму за исследования графенов, Американское патентное ведомство выслало г-ну Петрику патент на промышленный способ производства графенов, зарегистрированный в США еще в 2004 году. На исследования ушло 6 лет!

Посмотреть: US Patent No-2. 7,842,271