Наблюдатели из России нашли нарушения на выборах в Белоруссии

Член российской Общественной палаты Александр Брод заявил, что российские наблюдатели от НКО ассоциации "Гражданский контроль" обнаружили нарушения на всех стадиях выборов в Белоруссии.

"Мы отметили нарушения практически на всех стадиях избирательного процесса. По-прежнему большинство представителей оппозиционных партий и общественных объединений не были допущены в составы территориальных и участковых избирательных комиссий, процесс формирования комиссий, как и прежде, оказался закрытым для общественности", — цитирует РИА Новости Александра Брода.

Как стало известно, наблюдатели выявили факты принуждения избирателей к досрочному голосованию. В частности, принуждению к досрочному голосованию подвергались студенты, военнослужащие, милиционеры, работники госучреждений. Брод отметил, что в государственных СМИ шла целенаправленная критика всех кандидатов в президенты. Он также добавил, что при процедуре подсчета голосов не присутствовали наблюдатели, которых на ряде участков удаляли. "Не было тесного контакта ЦИК Белоруссии с избирателями, желающими получить справочную информацию, высказать жалобы и замечания", — подчеркнул правозащитник.