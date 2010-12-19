В Белоруссии на выборах президента проголосовали более 46% избирателей

На выборах президента Белоруссии по данным на 12:00 местного времени (13:00 мск) проголосовали 46,3% избирателей, или 3 миллиона 278 тысяч 328 человек.

В Витебской области, где явка "перевалила" за 50% - с выбором определились 56,8% избирателей, ниже всего явка в столице - на избирательные участки в Минске пришли 37% избирателей, передает РИА Новости.

Александр Лукашенко после голосования заявил журналистам, что рассчитывает в поствыборный период на "отличные" отношения с Россией и "хорошие" с США.