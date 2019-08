Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж останется в тюрьме ещё двое суток. Ассанжа не выпустят, пока британский суд не рассмотрит апелляцию, поданную властями Швеции.

Власти Швеции обжаловали решение британского суда об освобождении Ассанжа под залог. Согласно условиям освобождения, Джулиан Ассанж должен будет сдать паспорт, соблюдать комендантский час и носить электронный браслет, который позволит отслеживать его местоположение.

В суде Ассанжа представляет Джеффри Робертсон, который в прошлом был судьей в суде ООН по преступлениям в Сьерра-Леоне и специализируется на делах о защите свободы слова.

"Аргументы.ру" писали ранее, что в декабре журнал Time по традиции выбирает персону, пользующуюся, по мнению читателей, наибольшим влиянием в мире. Первое место в рейтинге издания занимает Джулиан Ассанж. За свою жизнь он опубликовал более 250 тысяч секретных телеграмм американских дипломатов. Сайт Wikileaks был основан еще в 2006 году. Тогда же на ресурсе появился первый материал "Решение Исламского суда Сомали о казни правительственных чиновников". Портал подчеркнул, что документ может быть ненастоящим, но "получен из серьезного источника в разведке США". Вскоре после этого Джулиан Ассанж отправил Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане. После публикации документов разразился международный скандал.

В начале декабря сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации "закрытой" документации, начал публикацию серии из почти 250 тысяч документов, являющихся перепиской американских дипломатов. Обвинения в адрес основателя ресурса посыпались со всех концов света.

7 декабря, Джулиан Ассанж добровольно явился в лондонскую полицию, демонстрируя, что не признает обвинений в свой адрес, и был арестован по обвинению в четырех сексуальных преступлениях, включая изнасилование.

Стоит отметить, что высшие чиновники из администрации президента Барака Обамы также обсуждают возможность запроса экстрадиции основателя Wikileaks, Джулиана Ассанжа, чтобы предъявить ему обвинение в шпионаже.