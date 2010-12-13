Полиция начала операцию по освобождению заложников во Франции (ВИДЕО)

Полиция начала операцию по освобождению заложников из детского сада в городе Безансон на востоке Франции. По уточненным данным, речь идет о пятерых детях и их воспитательнице.

"Аргументы.ру" сообщали, что 17-летний юноша, страдающий от депрессий, захватил 20 детей и преподавателя в одном из классов детского сада. Преступник вооружен холодным оружием - саблями или мечами, по сообщениям местных СМИ, он психически нездоров.

По данным ИТАР-ТАСС, драма разворачивается в районе, где проживает много иммигрантов. Мотивы, побудившие злоумышленника пойти на этот шаг, не ясны. В связи с чрезвычайной ситуацией в Безансон вылетел министр образования Люк Шатель.