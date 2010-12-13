//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Полиция начала операцию по освобождению заложников во Франции (ВИДЕО)

13 декабря 2010, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция начала операцию по освобождению заложников во Франции (ВИДЕО)

Полиция начала операцию по освобождению заложников из детского сада в городе Безансон на востоке Франции. По уточненным данным, речь идет о пятерых детях и их воспитательнице.

"Аргументы.ру" сообщали, что 17-летний юноша, страдающий от депрессий, захватил 20 детей и преподавателя в одном из классов детского сада. Преступник вооружен холодным оружием - саблями или мечами, по сообщениям местных СМИ, он психически нездоров.

По данным ИТАР-ТАСС, драма разворачивается в районе, где проживает много иммигрантов. Мотивы, побудившие злоумышленника пойти на этот шаг, не ясны. В связи с чрезвычайной ситуацией в Безансон вылетел министр образования Люк Шатель.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ТА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Кремлю сейчас нужен новый Крым, который после возвращения в лоно России в 2014 году принёс Владимиру Путину ошеломляющий рейтинг доверия населения. Таким фактором сейчас могло бы стать объединение с Белоруссией. Но так ли хотят этого наши западные братья?

//Политика

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, но не может. Депутат Госдумы таким образом прокомментировал новый закон, принятый в Киеве.

//Политика

Путин не готов предоставить операторам частоту для развития 5G

Путин не готов предоставить операторам частоту для развития 5G

Президент РФ Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности об отказе предоставить операторам частоты для развития сетей связи пятого поколения (5G). Глава государства наложил на соответствующее письмо резолюцию "Согласен".

//Общество

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ

На страницах зарубежной прессы некоторое время назад появился материал, в котором перечислены проекты российского военно-промышленного комплекса, являющиеся, по мнению авторов публикации, «провальными».

//Происшествия

Жена командира самолета "Жуковский - Симферополь" рассказала об эмоциях после сообщения об аварийной посадке

Жена командира самолета "Жуковский - Симферополь" рассказала об эмоциях после сообщения об аварийной посадке

Супруга командира самолёта A321 Дамира Юсупова Наталья поделилась впечатлениями от новости об аварийной посадке под Жуковским. По её словам, она до сих не может окончательно придти в себя после сообщения мужа.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Семь предупреждающих о возможном инфаркте симптомов обозначили специалисты

Семь предупреждающих о возможном инфаркте симптомов обозначили специалисты

Специалисты в сфере медицины обозначили признаки, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. Данной теме посвящена публикация, появившаяся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Сокращение населения в России в 2019 году достигло максимальных значений

Сокращение населения в России в 2019 году достигло максимальных значений

За первые шесть месяцев текущего года население страны сократилось почти на 200 тысяч человек. Такой же показатель был зарегистрирован 11 лет назад.

//В мире

Находка в особняке Эпштейна удивила общественность

Находка в особняке Эпштейна удивила общественность

В особняке скандального миллиардера Джеффри Эпштейна сотрудники правопорядка обнаружили то, чего никто не ожидал увидеть. Одну из комнат украшала картина, на которой был изображен 42-й американский президент, одетый в женское платье и туфли.

//Шоу-бизнес

Сен-Тропе, а не российский Крым. Телеведущий Андрей Малахов отдыхает за 225 тысяч рублей в сутки

Сен-Тропе, а не российский Крым. Телеведущий Андрей Малахов отдыхает за 225 тысяч рублей в сутки

Перед началом нового телевизионного сезона Андрей Малахов решил набраться сил и отправился отдыхать. С женой и ребенком ведущий неплохо провел время во французском Сен-Тропе за 250 тысяч в сутки

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Туризм

Где отдыхают те, кому за 55

Где отдыхают те, кому за 55

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, куда любят летать пенсионеры. Специалисты проанализировали все купленные авиабилеты за год (с датой путешествия с августа 2018 по август 2019 года). Рейтинг составляли по доле купленных билетов пассажирами пенсионного возраста: мужчины – от 60 лет, женщины – от 55 лет).

//В мире

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии. В сюжете, где шла речь о «новом президенте этой прибалтийской страны» содержатся признаки разжигания ненависти.

//Общество

В России не нашли здоровых старшеклассников. К концу школы все дети приобретают различные заболевания

В России не нашли здоровых старшеклассников. К концу школы все дети приобретают различные заболевания

Минздрав, проводя исследования здоровья школьников пришел к неутешительным выводам - в России не нашли здоровых старшеклассников. К концу обучения все дети приобретают различные заболевания

//Шоу-бизнес

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино помолчать

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино помолчать

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли, актриса Шеннон Ли обрушилась с критикой на режиссёра Квентина Тарантино после слов о её отце. Режиссёр в одном из интервью назвал актёра "довольно высокомерным".

//Происшествия

В Кремле нашли бомбу времен ВОВ

В Кремле нашли бомбу времен ВОВ

В Кремле в ходе плановых работ по укреплению грунта обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал фитнес для ленивых

Дмитрий Маликов показал фитнес для ленивых

Известный российский музыкант и композитор Дмитрий Маликов поделился с поклонниками "тренировкой для ленивых". Отмечается, что знаменитость пытается похудеть за счёт "костюма для космонавтов".

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Экономика

"Нафтогаз" рассчитывает заработать на "Газпроме"

"Нафтогаз" рассчитывает заработать на "Газпроме"

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску "Нафтогаза". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

//Происшествия

В Москве эвакуированы сотрудники центрального офиса "Роснефти"

В Москве эвакуированы сотрудники центрального офиса "Роснефти"

В четверг, 15 августа, в Москве из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной эвакуировали сотрудников. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//В мире

В Японии сотни тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна

В Японии сотни тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна "Кроса". Стихия угрожает островам Сикоку и Кюсю. Об этом сообщает агентство Xinhua.

//Происшествия

Западные СМИ высказались о происшествии в Жуковском

Западные СМИ высказались о происшествии в Жуковском

Западные СМИ назвали происшествие в Жуковском "нашим чудом на Гудзоне". В США вспомнили ситуацию, когда американские лётчики 10 лет назад посадили самолёт с выключенными двигателями на реку Гудзон.

//В мире

Появилось видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину за отказ выпить

Появилось видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину за отказ выпить

Всемирно известный ирландский боец смешанного стиля UFC Конор Макгрегор устроил дебош в одном из баров Дублина. Он ударил пожилого мужчину, который отказался от виски. Видео инцидента появилось в сети.

//В мире

В Ирландии загорелся самолёт авиакомпании, перевозящей американских солдат

В Ирландии загорелся самолёт авиакомпании, перевозящей американских солдат

В четверг, 15 августа, в международном аэропорту "Шаннон" в Ирландии загорелся самолёт авиакомпании Omni Air International, которая специализируется на перевозке американских солдат и сотрудников Минобороны США.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//Здоровье

Медики назвали растения, от которых аномально растет грудь

Медики назвали растения, от которых аномально растет грудь

Грудь может вырасти до невероятных размеров. Этому способствует масло, изготовленное из растения, которое многие выращивают в саду. Результаты исследования опубликовал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

//Политика

В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе

В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе

В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

//Шоу-бизнес

Садальский: целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Садальский: целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Известный актёр и народный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками очередной забавной историей из жизни "звёзд". На этот раз артист рассказал о знакомстве актрисы Эвелины Бледанс и целительницы Джуны.

//Новости партнеров

//Экономика

В США заметили последний признак рецессии

В США заметили последний признак рецессии

Долговой рынок США зафиксировал новый признак спада экономики. Об этом пишут финансовые СМИ. В прошлый раз все закончилось мировым кризисом.

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Общество

В Омской области нашли потерявшегося в лесу мальчика

В Омской области нашли потерявшегося в лесу мальчика

В Омской области обнаружили пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика. Ребенок был найден живым в километре от лагеря. Сообщается, что Колю нашла девушка-поисковик из Москвы.

//В мире

Политолог предсказал возможное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском

Политолог предсказал возможное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинский эксперт Виктор Бобыренко рассказал, какое будущее ждет бывшую советскую республику при президенте Владимире Зеленском. Аналитик процитирован в материале, появившемся на страницах российских СМИ.

//Происшествия

Жителя Уфы от падения из окна спас ремень

Жителя Уфы от падения из окна спас ремень

Жительница Уфы спасла супруга, выпавшего из окна на восьмом этаже. Женщина в последний момент схватила мужчину за ремень и пыталась затащить обратно. Очевидцы вызвали сотрудников экстренной службы.

//В мире

Порошенко заработал в Белоруссии в два раза больше

Порошенко заработал в Белоруссии в два раза больше

Компания-дистрибьютор продукции порошенковской Roshen заявила о двукратном увеличении прибыли в Белоруссии. Об этом сообщают белорусские масс-медиа.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Шесть советов по борьбе с гипертонией без приема лекарств дали исследователи

Шесть советов по борьбе с гипертонией без приема лекарств дали исследователи

Исследователи, занимающиеся проблемами здравоохранения, рассказали, как можно снизить артериальное давление без приема медицинских препаратов. Об этом говорится в публикации, появившейся в сети.

//Политика

Песков подтвердил представление экипажа самолёта в Жуковском к государственным наградам

Песков подтвердил представление экипажа самолёта в Жуковском к государственным наградам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил пилотов за спасение людей, совершивших аварийную посадку в Подмосковье. По его словам, лётчики проявили себя настоящими героями.

//Общество

Платные дороги добьют Крайний Север

Платные дороги добьют Крайний Север

Жизнь россиян на Крайнем Севере стала очень дорогой. Количество населения стремительно сокращается. Помимо этого ситуация усугубляется постоянным введением платных услуг практически на всё.

//Происшествия

В Калининградской области живого пенсионера признали мертвым

В Калининградской области живого пенсионера признали мертвым

В городе Черняховске Калининградской области пенсионера признали мертвым и перестали выплачивать ему пенсию. Отмечается, что мужчину перепутали с его однофамильцем.

//В мире

Если Китай не сделает уступки Гонконгу, то вмешается мировое сообщество

Если Китай не сделает уступки Гонконгу, то вмешается мировое сообщество

Китайское правительство имеет серьёзные намерения для подавления протеста в Гонконге. Об этом можно судить по количеству бронетехники, скоплённой на границе. Если произойдёт «вторжение», то это будет большой глупостью Китая.

//Общество

Минтранс предложил заменить часть дорожных камер на муляжи

Минтранс предложил заменить часть дорожных камер на муляжи

В Минтранспорте рассказали о возможном замещении действующих дорожных камер на муляжи. При этом на всех картах камеры будут по-прежнему обозначаться как рабочие.

//Новости МирТесен

//Происшествия

Следователи опубликовали видео с места ЧП в Жуковском

Следователи опубликовали видео с места ЧП в Жуковском

В Сети появилось видео с места происшествия в Жуковском. Пассажирский самолёт "Жуковский - Симферополь" совершил аварийную посадку на кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек, которые попали в двигатель.

//В мире

В Молдавии начинают расследования преступлений бывшего руководства страны

В Молдавии начинают расследования преступлений бывшего руководства страны

Депутаты парламента Молдавии потребовали от правоохранительных органов страны начать расследование уголовных преступлений, совершённых бывшим премьером, главой банка, а также рядом министров страны. Их подозревают в хищении одного миллиарда долларов.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//В мире

Три вероятных района начала Третьей мировой войны перечислили эксперты

Три вероятных района начала Третьей мировой войны перечислили эксперты

Специалисты вычислили три региона мира, где в будущем может вспыхнуть новый глобальный конфликт. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Общество

В Турции просят ограничить систему "всё включено"

В Турции просят ограничить систему "всё включено"

Турецкие торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть систему "всю включено" в отелях. В Министерство туризма и культуры направлено письмо от членов Торгово-промышленной палаты.

//Здоровье

Разрушающие здоровье сердца продукты питания вычислили врачи-кардиологи

Разрушающие здоровье сердца продукты питания вычислили врачи-кардиологи

Врачи-кардиологи рассказали о продуктах, которые разрушают здоровье человеческого сердца. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Политика

Лавров: "Речь об изоляции России - несерьезна"

Лавров: "Речь об изоляции России - несерьезна"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все разговоры об изоляции России являются несерьезными. Глава российского МИД считает, что плоды политики Вашингтона и Брюсселя по «изоляции России» увидеть невозможно.

//Мнение

Как американский джи ай с афганскими талибами мирился

Как американский джи ай с афганскими талибами мирился

Лев Троцкий, помниться, говаривал: «Сначала ввяжемся в драку, а потом посмотрим». И вышел на ринг с Иосифом Виссарионовичем. Махал кулачками, но в конце очередного раунда получил ледорубом в лоб. США после теракта 11 сентября 2001 года пошло по пути товарища Бронштейна и залезло в Афганистан.

//Общество

В РПЦ настаивают на беспристрастном расследовании драки с участием священника в Ялте

В РПЦ настаивают на беспристрастном расследовании драки с участием священника в Ялте

Представители Русской православной церкви потребовали расследовать обстоятельства нападения в Ялте на священника Алексея Забелина из Москвы и наказать всех виновных в драке.

//Происшествия

"Оба двигателя отказали", - в авикомпании перевозчика рассказали о ЧП в Жуковском

"Оба двигателя отказали", - в авикомпании перевозчика рассказали о ЧП в Жуковском

Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолёт которой аварийно приземлился в аэропорту Жуковский, прокомментировали инцидент. Представители компании отметили, профессионализм и мастерство экипажа.

//В мире

Стали известны данные о новых потерях воюющих в Донбассе ВСУ во время перемирия

Стали известны данные о новых потерях воюющих в Донбассе ВСУ во время перемирия

Обнародованы данные о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе во время летнего перемирия, начавшего действовать в июле. Эта информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Спорт

Кто такой вероятный новичок «Спартака» Адриен Томез

Кто такой вероятный новичок «Спартака» Адриен Томез

Московский «Спартак» близок к покупке у французской «Ниццы» опорного полузащитника Адриена Томеза. Кто такой Томез, рассказал еженедельнику «Аргументы недели» специальный корреспондент издания во Франции Василий Комаров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ
4

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
5

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры