Россиянка Затуливетер арестована из-за нарушения правил иммиграции

Временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Стерник заявил, что британские власти проинформировали Россию, что российская гражданка Екатерина Затуливетер арестована в связи с нарушением иммиграционного законодательства.

Стерник рассказал ВВС, что Затуливетер попросила о встрече с российскими представителями, и консул России в Британии, а также врач посольства готовы встретиться с ней в иммиграционном центре уже сегодня, 9 декабря.

Ранее сообщалось, что работавшая помощницей депутата британского парламента Майка Хэнкока Екатерина Затуливетер арестована по подозрению в шпионаже в пользу России.