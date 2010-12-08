Гаитян заразили смертоносной холерой миротворцы ООН

В докладе французского эпидемиолога Рено Пьяру говорится, что миротворцы ООН действительно являются наиболее вероятным виновником заражения холерой жителей Гаити.

По данным исследования, военнослужащие из Непала заразили холерой воду реки Артибонит, как выяснилось, туалеты их военной базы сбрасывают нечистоты прямо в реку, передает ВВС.

"Аргументы.ру" писали, что гаитяне обвиняют контингент войск ООН из Непала в распространении холеры. 15 ноября прошла акция протеста в Кап-Аитьен на Гаити, после чего ООН признала, что на базе войск из Непала существовали проблемы с санитарией и гигиеной, но оказалось что солдаты не несут ответственности за вспышку холеры.

В настоящее время от эпидемии холеры, начавшейся в октябре, в Гаити скончались уже 2120 человек, всего заболело около 100 тысяч жителей