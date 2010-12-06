В Белоруссии нет сексуальных меньшинств, уверен президент страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что отвергает упреки в свой адрес, что якобы в стране есть проблемы религиозного, национального характера.

Глава белорусского государства сказал: "В Белоруссии нет распрей на этнической, религиозной, культурной почве. И государство их никогда не допустит, какие бы провокации не подбрасывались в наше общество извне. Все, кто живет на нашей земле, - белорусы, русские, украинцы, поляки, евреи, люди других национальностей - это наши люди".

"И когда польский министр иностранных дел говорит мне о национальном меньшинстве, то я говорю ему: стой, стой. Запомни, у нас нет никаких меньшинств: ни сексуальных, ни национальных. Это наши люди, это наши поляки, это мои поляки", - цитирует "Интерфакс" Александра Лукашенко.