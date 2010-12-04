Воздушное пространство над Испанией полностью открыто

Министр транспорта Испании Хосе Бланко заявил, что в настоящее время воздушное пространство страны "полностью открыто", авиасообщение нормализуется "в течение 24-48 часов".

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что авиадиспетчеры Испании начали возвращаться на свои рабочие места. Такое решение было принято авиадиспетчерами вскоре после введения в стране чрезвычайного положения 4 декабря.

Чрезвычайное положение было введено из-за забастовки авиадиспетчеров, которые покинули свои рабочие места в знак протеста против принятого правительством закона, устанавливающего более напряженный график работы авиадиспетчеров.