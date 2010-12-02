США разместили атомные бомбы в Турции

После публикации на сайте WikiLeaks первых секретных документов американского Госдепа у некоторых аналитиков возникло ощущение, что ничего серьезного и нового там нет. По их мнению, большая часть информации и так была известна в виде слухов и газетных публикаций. Но это не так. Мнения журналистов и политологов и секретная дипломатическая почта, оказывающая реальное влияние на американских лидеров и всю мировую политику вещи все-таки разные.

По мере поступления все новых и новых данных становится ясно, что мировая политика уже никогда не будет такой, как прежде. Тем более новые данные касаются военных тайн, которые никто не сможет проигнорировать.

По сообщениям турецкой прессы, из опубликованных документов стало известно, что США разместили на американо-турецкой авиабазе Инджирлик (юг страны) около 90 авиационных атомных бомб типа В-61. Для нашей страны это очень важная информация. Всем ясно, что атомный арсенал в случае необходимости, будет использован против России. Слухи о размещении атомного оружия на территории Турции и ранее публиковались в западной прессе, но конкретных подтверждений этого не было. Официальные власти Турции и США вопрос никак не комментировали.

И вот теперь общественности стала доступна секретная депеша американского посла в Берлине. В ней он сообщает в Вашингтон, что советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики высказался за вывод с немецкой территории ядерного оружия США. В ответ американский дипломат заметил, что в случае вывоза ядерных боеприпасов из Германии, Бельгии и Нидерландов «политически будет затруднено его нахождение в Турции». Из других документов опубликованных WikiLeaks, так же ясно, что во всех четырех странах размещено 200 подобных американских атомных бомб.