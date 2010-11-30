Американский подросток, державший 24 заложников, застрелился

Захвативший 24 заложников в американской школе подросток застрелился. Юноша вступать в переговоры отказывался, а позднее он освободил всех заложников, после чего совершил самоубийство.

"Аргументы.ру" сообщали, что в городе Маринетт в американском штате Висконсин вооруженный подросток ворвался с пистолетом в здание школы, захватил и держал более пяти часов в заложниках целый класс - 23 ученика и преподавателя.

Полиция допрашивает родителей школьника. О мотивах действий подростка ничего неизвестно.